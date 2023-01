Tiendas que rajan ropa y calzado en buen estado para que no lo coja nadie: "No podemos donarlo"

Publicado hace 26 minutos por blodhemn a epe.es

La zapatería valenciana Ulanka del centro de Zaragoza tiró a la basura zapatos devueltos por clientes y en buen estado, pero rajados por la mitad para evitar que alguien los cogiera. "La crítica que nos hacen es una gilipollez, porque no podemos donar un zapato que esté usado", asegura la encargada de la tienda. en las fotografías no se aprecia que se haya dado un gran uso a los zapatos -as suelas, la mejor forma de verlo, están limpias y prácticamente nuevas-. La compañía valenciana no es la única que rompe productos en buen estado.