Ex primer ministro británico, Boris Johnson: Por encima de todo, una derrota de Ucrania sería -no nos andemos con rodeos- una derrota catastrófica para la OTAN, la explosión del aura de invencibilidad de la OTAN que nos ha ayudado a mantenernos a salvo -a los británicos- durante los últimos 80 años. Eso no puede ni debe suceder. Así que, por el amor de Dios, salgamos de este estado de trance y dejemos de murmurar sobre la "escalada" como excusa para vacilar. Debemos abandonar la idea de que los ucranianos llegarán a un acuerdo. No lo harán.