Publicado hace 54 minutos por LaSaBe a scienceofnoise.net

Desde que el chillido de Dustin entonando “They are sick, they are poor” entra, sin previo aviso, sabes que vas a caer rendido ante Thrice, una de las mejores bandas del último cuarto de siglo. Y no exagero, muchas veces menospreciada. Otras tanta olvidada. El post hardcore no es atractivo a los oídos de los seguidores de lo tradicional. Pero no hay nadie como Thrice y nada como The Artist in the Ambulance, la obra maestra del post hardcore melódico.