'The Sun’ pide perdón por comparar a Meghan Markle con una asesina y desearle un final de ‘Juego de Tronos’

El tabloide británico The Sun ha pedido disculpas por una columna del periodista Jeremy Clarkson en la que decía que “odiaba” a Meghan Markle, le deseaba una humillación pública y la comparaba con una asesina en serie. El diario no ha comunicado si se ha tomado alguna medida contra el autor ni se ha puesto en contacto con la afectada. Los duques de Sussex no han aceptado las disculpas y han acusado al periódico, a través de un portavoz, de lucrarse “explotando el odio, la violencia y la misoginia”.