'The Sun' descubre el 'código secreto' que tienen los españoles para referirse a los británicos

Publicado hace 1 hora por pcmaster a huffingtonpost.es

El popular diario británico The Sun ha dedicado un reportaje para hablar del supuesto "código secreto" que tienen los españoles para referirse a los turistas británicos: la palabra guiri. El rotativo titula el texto de una forma bien llamativa: "El nombre secreto que los españoles tienen para los británicos en el extranjero, y no es un cumplido". En el mismo artículo se reconoce que los turistas del Reino Unido no suelen tener buena fama en España debido a que beben en exceso.