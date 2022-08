Publicado hace 24 minutos por pepitogrillo00 a merca2.es

La compañía de cosmética The Body Shop es una de las empresas del sector, que centra su imagen apelando a una rica política verde y a un discurso ecológico, basado en los principios de la sostenibilidad. Aunque, sus últimos resultados económicos no han sido demasiado buenos, lo que refleja que puede que su modelo no haya llegado a cuajar en este tipo de industria tan competitiva.