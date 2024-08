Publicado hace 54 minutos por infestissumam a abandomoviez.net

Disney+ ha decidido no continuar con una segunda temporada de "The Acolyte", la serie del universo Star Wars protagonizada por Amandla Stenberg. Según fuentes cercanas a Deadline, la decisión llega poco más de un mes después de que la primera temporada de ocho episodios, creada y dirigida por Leslye Headland, concluyera su emisión en la plataforma. La noticia no es del todo inesperada, ya que la serie recibió una respuesta moderada por parte de los críticos, además de dividir a los fans de Star Wars, lo que sin duda afectó a su audiencia