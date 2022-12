La testigo desmiente el ataque aéreo ruso contra la maternidad de Mariupol

Publicado hace 1 hora por FatherKarras a diario-octubre.com

Otros periodistas, como los del New York Times, cortaron todo contacto con Vychemirskaya después de que sus respuestas no siguieron el guión que tenían establecido. La joven no decía lo que los periodistas querían oír. El último punto interesante es el hecho de que haya conseguido ser contactada por muchos periodistas occidentales a los que ha concedido voluntariamente una entrevista (incluida la BBC), pero que los de France Info afirmen no haber conseguido contactar con ella.