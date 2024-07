Publicado hace 1 hora por japereira a bbc.com

Un asistente al mitín de Trump asegura que vieron al tirador trepar al tejado con un arma minutos antes del disparo y empezaron a señalar y a advertir a la policía. Dice no entender por qué no pusieron a Trump a salvo inmediatamente, aunque el tirador no era visible desde donde estaba el servicio secreto.