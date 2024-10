Tesla y el pasado del futuro

Publicado hace 1 hora por brisk a brucknerite.net

Y «una cosa más», copiando al anterior y finado mesías Jobs. ¡Una ciberfurgona! La robovan, que no robován; la pronunciación lógica no gusta al amo. Maravilla de maravillas. El futuro por si te ves obligado, oh desgracia, a moverte en grupo. Musk ha inventado la marshrutka, el taxi colectivo. Mejor que un autobús, con veinte cómodas plazas en tan solo catorce asientos.