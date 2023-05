Un teniente de la Guardia Civil a su subordinada: «No sabes sumar, ¿no has ido al colegio?; aquí mandan mis cojones, ándate con ojo»

Publicado hace 54 minutos por candonga1 a fuentesinformadas.com

En mayo de 2019, en el destacamento de la Guardia Civil del aeropuerto Reina Sofía de Tenerife, el teniente Severino A.P., en la actualidad ascendido a capitán, la emprendió contra su subordinada, Isabel J. D. Ese día, no era la primera vez, todo lo escuchó desde el vestuario contiguo el subteniente José F.A., quien en ese momento se hallaba cambiándose de ropa. En tono exacerbado, el teniente soltó a su subordinada: «No saber sumar, las sumas que has hecho no están bien hechas; ¿no has estado de pequeña en el colegio…».