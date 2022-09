Tenía ansiedad por todas las series que tenía que ver, pero he encontrado una solución

Publicado hace 1 hora por Ariesun24 a sensacine.com

He dejado de ver series porque me estaba generando ansiedad. Es un problema de 'millenials', desde luego, pero es la realidad. Hasta hace poco vivía tratando de estar al día en todas las novedades seriéfilas. Todos los estrenos importantes los tenía apuntados y me prometía a mí misma que conseguiría verlos. La lista ha llegado a ser tan larga que ni siquiera sé qué tengo que ver en cada plataforma y el estrés por no perderme nada impide que disfrute de cualquier título que me ponga a ver.