Publicado hace 1 hora por Beltenebros a rafaelpoch.com

Si gana Kamala Harris, la política estadounidense será más o menos la misma que ahora, es decir, más o menos previsible para Moscú. Si Trump se convierte en presidente, habrá sorpresas, no necesariamente agradables. En opinión de Moscú, la política estadounidense la hará el «Estado profundo», no el presidente. Con los demócratas, seguirá siendo muy mala y peligrosa; con Trump, habrá que esperar sobresaltos inesperados. EE.UU. es sólo una amenaza para Rusia, no hay socios allí y no los habrá en un futuro previsible -y no previsible-.