¿Quién no querría una casa en la playa? Para algunas personas de la extrema derecha de Israel, esa deseable primera línea de playa ahora incluye las arenas de Gaza. No hay sino que preguntar a Daniella Weiss, de 78 años, la abuela del movimiento de colonos de Israel, quien dice que ya tiene una lista de 500 familias listas para mudarse a Gaza de inmediato. "Tengo amigos en Tel Aviv que me dicen: 'Guárdame un terreno cerca de la costa de Gaza', porque es una hermosa, hermosa costa, con una preciosa arena dorada", cuenta.