Tengo 64 años y soy streamer de League of Legends: "Yo lo que quiero es jugar bien, que la gente me vea por eso"

Ana Ávila, madrileña y más conocida online como AbuelaVengadora, asume que tiene un perfil singular. No hay muchos streamers que nacieran en los años 50, y menos aún si basan sus emisiones en League of Legends. Pero ese juego es la pasión de Ana desde hace once años, y acabar en Twitch, una forma de rentabilizar las horas que le dedica.