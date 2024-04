Publicado hace 17 minutos por MetalAgm a hibridosyelectricos.com

La planta tiene 605 MW de capacidad instalada y ya está conectada a la red. Ccupa más de 600 hectáreas, incluyendo los terrenos de lo que fue una antigua mina de carbón. Move On Energy y Hansainvest Real Assets han inaugurado la mayor planta solar fotovoltaica de toda Europa, un parque con 605 MW de capacidad máxima que, no contento con ello, próximamente aumentará otros 45 MW. El proyecto de esta planta ha sido llevado a cabo por Move On Energy con Hansainvest Real Assets como inversores. Está ubicada al sur de Leipzig, en Alemania,