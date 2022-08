“Temo más a los gobiernos supuestamente democráticos que a los golpes militares”.Entrevista a Rosa María Calaf

Publicado hace 56 minutos por cocolisto a ctxt.es

"Tenemos una educación que no pretende conseguir ciudadanos sino consumidores ni tampoco quiere construir una sociedad de derechos sino que de aplicaciones, el resultado es que nos perdemos en la saturación informativa. Siempre he dicho que los golpes militares me producen menos miedo que los gobiernos elegidos por ciudadanos que votan sin saber lo que votan. Tenemos fenómenos supuestamente democráticos, cada vez más despreocupados informativa y formativamente por el bien común y la justicia social, como Trump, Bolsonaro o Boris Johnson...