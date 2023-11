Publicado hace 1 hora por Marisadoro a elpais.com

“Amazon no tiene tiempo para revisar toda la mercancía que recibe, lo que hace es acumularlo y venderlo rápido, a ciegas". Las normas del almacén son escasas y claras: no se venden más de 10 artículos por persona y no se pueden abrir las cajas. “A quien descubra abriendo una, lo echo del almacén”, recuerda constantemente a gritos una dependienta de la sede de Parla. Tampoco existen devoluciones o cambios. Colas de tres días para entrar.