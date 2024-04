Publicado hace 43 minutos por Ratoncolorao a eldiario.es

La cadena pública madrileña emite una rectificación de 24 segundos para reconocer que no comprobó si la subvención que 'The Objective' atribuyó falsamente a Begoña Gómez había sido concedida a la mujer del presidente del Gobierno, algo que, explica, "Telemadrid no ha podido acreditar".