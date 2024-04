Publicado hace 2 horas por Meneador_Compulsivo a marca.com

Javier Tebas no duda de que el campeonato español ofrecerá partidos en vivo fuera "LaLiga sí jugará partidos oficiales en el extranjero,creo que podría ser en la temporada 2025-26", "El partido oficial en EEUU reforzará nuestra posición en el mercado norteamericano" apunta Tebas. Sobre la tecnología de gol después del revuelo que formó el gol fantasma en el Clásico el presidente de LaLiga aboga por no implantarla "los goles fantasma suceden en 3 o 4 ocasiones y si le sumas que no es perfecta, el valor es muy elevado para el uso que se le da"