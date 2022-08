La tauromaquia va a desaparecer porque no le gusta a casi nadie y tengo pruebas

Publicado hace 20 minutos por liztorra a threadreaderapp.com

Visto el ruido que hacen, cualquiera pensaría que tienen mucho público, pero no. En 2018-2019 solo ha ido a algún tipo de festejo taurino el 8 % de la población. 3 millones de personas. Hay más gente que escribe (8,7%), que taurinos. Hay que hablar de dinero público: no ya de subvenciones, es que en 2014-2015 (después no he encontrado datos) el 20% de las entradas eran directamente gratuitas. Eso por supuesto en plaza, en las capeas y encierros lo de ir de gratis es por descontado.