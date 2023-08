Tamara Ramos, sobre Rubiales: "He sufrido humillaciones y comentarios como 'has venido aquí a ponerte las rodilleras"

Publicado hace 43 minutos por Imag0 a relevo.com

La cofundadora de Futbolistas ON coincidió con el presidente de la RFEF como directora de marketing de AFE: "Me preguntaba por el color de mi ropa interior". Tamara Ramos, cofundadora del sindicato Futbolistas ON y extrabajadora de AFE hasta hace seis años, fue la primera mujer en denunciar públicamente a Luis Rubiales por una forma de actuar que ahora, a colación de su comportamiento en el Mundial, ha vuelto a crear polémica.