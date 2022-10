Publicado hace 31 minutos por aiounsoufa a elpais.com

En el congreso mundial de las familias la marquesa de Griñón soltó, entre titubeos y ante una audiencia de 1.200 personas, además de quienes seguían el evento en directo por internet: “Estamos viviendo un momento muy complicado, ¿no? Para la humanidad, donde ni siquiera ya... O sea, hay tantos tipos distintos de sexualidades, tantos tipos distintos de sitios donde puedes ejercer el mal que creo que en otras, emm, generaciones no era tan evidente y no estaba tan bien visto, es decir, igual existía, pero...”. Y las reacciones, claro, no tardaron