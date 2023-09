Un taller de Land Rover cobra 2.139 euros de mano de obra por cambiar una bomba: "Tardaron 25 horas"

Publicado hace 1 hora por Javier_Lothbrok a chasiscero.com

Los hay que dicen que se tarda una hora. Algunos dicen que dos. Y otros que, dependiendo del coche, puede extenderse un poco más. Pero Jaguar Land Rover no lo tiene tan claro. Sustituir una bomba inyectora de cualquier motor no es que sea lo más fácil del mundo, pero desde luego no hay ningún mecánico que considere que se tarda 25 horas, tal y como le ha pasado a un cliente de Jaguar Land Rover que llevó su coche, según ha relatado en un grupo de afectados por la marca. Y eso para cobrarle 2.139,47 euros solo de mano de obra.