Están restringiendo el derecho de las mujeres a trabajar o acceder a servicios determinados por no estar casadas o no ir acompañadas por un miembro masculino de la familia. "Tres trabajadoras sanitarias fueron detenidas porque iban a trabajar sin mahram". Fueron puestas en libertad después de que sus familias "firmaran una garantía por escrito de que no repetirían el acto". A principios de diciembre "aconsejaron a una empleada soltera de un centro de salud que se casara o se arriesgara a perder su trabajo, afirmando que no era apropiado".