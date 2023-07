¿Por qué los talibanes han prohibido los salones de belleza femeninos?

Publicado hace 34 minutos por B... a threadreaderapp.com

El Islam impone una serie de restricciones estéticas: No se permite cualquier corte de pelo; no se permite depilarte las cejas; no se permite las uñas o pestañas postizas; no se permite según que maquillajes o perfumes (en la calle, en su casa sí); no se permiten las extensiones de pelo... Los perfumes y el maquillaje fuera de casa se pueden considerar adulterio, las extensiones del pelo o la depilación de las cejas son modificaciones del cuerpo (y eso está prohibido), las uñas y pestañas postizas son consideradas formas de engaño.