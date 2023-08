El TAD, la clave para el adiós de Rubiales

Publicado hace 1 hora por tropezon a marca.com

El presidente de la RFEF, que no tiene previsto dimitir, dará explicaciones el viernes en Asamblea Extraordinaria. Visto esto, el camino es el cese. El gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes (CSD) está estudiando el caso para trasladar o no todo lo sucedido al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), que es el organismo que debe decidir o no sobre la inhabilitación. Al CSD han llegado tres denuncias contra Luis Rubiales, que es el paso previo para que el caso pueda llegar al TAD. La sanción iria de 2 a 15 años