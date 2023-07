La surrealista queja en un restaurante: "Avisad en un cartel que no siempre hay luna llena"

Publicado hace 1 hora por nereira a elperiodico.com

"En las imágenes que has enviado salían parejas en un entorno idílico y romántico", empieza el cliente, el dueño del local le responde que le parece que su negocio cumple con esos requisitos,porque tienen "música en directo, cientos de luces, atención exquisita". El cliente no está conforme: "No había luna llena" como las que se pueden ver, al parecer, en la publicidad del restaurante. "Entonces abrid solo las noches de luna llena y el resto cerrad" o, mejor aún. "Avisad en un cartel que no siempre hay luna llena para no estafar a los clientes"