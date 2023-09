La surrealista e indignante oferta de trabajo en un bar de Sevilla: "No sé hija, no me he puesto a contar las horas"

Publicado hace 31 minutos por nereira a lavanguardia.com

La aspirante se queda atónita cuando el responsable del bar le dice que los días de trabajo son de lunes a sábado. Es decir, 600 euros por 42 horas semanales. Pero todavía se queda más sorprendida con la siguiente réplica del hombre cuando le recrimina las condiciones: "No sé hija, no me he puesto a contar las horas". "20 horas con la categoría más baja de ayudante de camarero son 600 euros". A lo que el propietario le endosa: "Pues vete y busca, guapa".