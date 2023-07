Un supuesto colaborador del exjuez Presencia pide que le defienda Jesús de Nazaret en la Audiencia Nacional

Publicado hace 29 minutos por PasaPollo a lasexta.com

Durante su comparecencia en la Audiencia Nacional, el supuesto colaborador no ha reconocido a su abogado de oficio. El magistrado Joaquín Gadea le ha trasladado que esta petición no podía ser estimada, pero el investigado ha dicho que no hacía falta porque "la Biblia es fuente de derecho".