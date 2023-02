Las superratas llegan a España

Publicado hace 1 hora por LaVozDeLaSabiduría a lavozdegalicia.es

Siempre se ha dicho que las cucarachas serían capaces de sobrevivir a un ataque nuclear. Cierto o no, la evolución animal, la contaminación tanto por los productos químicos o farmacológicos, ha propiciado que muchas especies se hagan cada vez más fuertes. Alrededor del 78 % de las ratas y el 95 % de los ratones domésticos tienen genes que significan que pueden tolerar venenos del tipo anticoagulante. Estos normalmente matan al roedor que come el veneno al causarles hemorragias internas, según destaca tabloide británico The Mirror.