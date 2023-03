La sumisión del pueblo español es directamente proporcional a su consumo de psicofármacos

Publicado hace 21 minutos por FatherKarras a mpr21.info

.Cualquier conflicto laboral ya no se resuelve en un sindicato, sino en un consultorio médico. La violencia patronal o de género termina siempre con el consumo de medicamentos que permiten convivir con ella, no erradicarla. Si nos van a echar de casa, el Estado nos proporciona cajas y cajas de benzodiacepinas. Por lo que en esa tesitura, no hay manera de rebelarse ante nada. No es casualidad que los principales laboratorios hayan regado de millones de euros al sistema sanitario.