Un día después, Buza pidió la reapertura del caso. Se encontró con la oposición frontal de la jueza: “Su hija se ha suicidado, está clarísimo. ¿Se entera o no se entera? En caso de que fuera violencia de género le correspondería a mi compañero de arriba. Me voy a la sala de vistas que tengo cosas más importantes que hacer”, asegura él que le dijo en un despacho de los juzgados. Esa misma impresión la transcribió el fiscal por escrito: “Es comprensible que un padre no acepte el suicidio de su hija y busque culpable en terceras personas”.