Mi suegra quema la tortilla y le echa la culpa al cambio climático [humor]

Publicado hace 18 minutos por JuanMV a diario16.com

El calor como todos los veranos que he pasado en Portugal ha marcado mis vacaciones como siempre. Pero este año con una particularidad; una vez que dejé atrás el aeropuerto de Oporto con destino a mi residencia estival en Vila Do Conde llamé a mi suegra para avisarla que me dejase algo de comer. Mi suegra me dijo que dejaba una tortilla española hecha. Con una buena tortilla sin cebolla soy un hombre feliz. «Con una tortilla soy feliz» Mi sorpresa fue mayúscula cuando al apenas llegar a mi guarida procedí a hincarle el diente a tan delicioso