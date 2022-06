Suecia salvó a los niños del confinamiento (ENG)

Publicado hace 26 minutos por chisqueiro a unherd.com

Los primeros indicios sugieren que los niños suecos, en cambio, se han librado. Según un nuevo estudio publicado en el International Journal of Educational Research, la proporción de alumnos con escasa capacidad de lectura no aumentó durante la pandemia, y los estudiantes de entornos socioeconómicos desfavorecidos no se vieron afectados de forma desproporcionada.