DDoSecrets es, para muchos, la nueva WikiLeaks: un colectivo de transparencia que revela información de instituciones o empresas. Desde que comenzó la invasión de Ucrania, la organización ha difundido más de seis teras de datos rusos. DDoSecrets fue fundada en 2018 por la periodista Emma Best —también ex de WikiLeaks— y un miembro anónimo del grupo The Architect —encargados de la infraestructura de este proyecto—, cuenta con una veintena de empleados y se financia mediante donaciones.