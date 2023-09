Stellantis rompe los esquemas de la UE; demuestra que hasta 28 millones de coches funcionan perfectamente con e-fuels

Publicado hace 1 hora por santim123 a motor.es

Que los fabricantes no están de acuerdo con las nuevas medidas de la Unión Europea es una realidad indudable, pero lo que no entienden es por qué no consideran los combustibles sintéticos libres de carbono como una opción. Stellantis ha demostrado que los e-fuels funcionan perfectamente en dos docenas de sus motores, incluidos modelos fabricados hace casi una década.