Starmer renuncia a renegociar el Brexit: "No vamos a volver a la UE"

El líder de la oposición laborista, Keir Starmer, ha anticipado que no renegociará el Brexit si llega a primer ministro. "Ya he dicho en otras ocasiones que no vamos a volver a la UE, y eso significa no volver ni al mercado único ni a la unión aduanera", recalcó Starmer en un discurso ante la patronal británica, un día después de que el premier Rishi Sunak rechazara también en el mismo foro el "modelo suizo". El líder laborista, contrario en su día al Brexit, dio así por zanjada la polémica sobre una renegociación de la acuerdo de salida ...