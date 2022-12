Spain is not different

Publicado hace 16 minutos por rfc1149 a revistafua.com

Cada vez que vuelvo a nuestro país me sorprenden dos temas comunes en el imaginario colectivo: el excepcionalismo español y el derrotismo. Por “excepcionalismo español” me refiero a la idea tan aceptada de que España es diferente y especial, para bien o para mal. El derrotismo, por otra parte, sería esa percepción de que España no tiene remedio. Si queremos entender y cambiar nuestro país es necesario desechar estas preconcepciones, que solo contribuyen a que todo siga como está.