Publicado hace 43 minutos por Elnuberu a afectadosabolicion.org

Como muchas trabajadores sexuales que salen en la televisión y las películas, no tuve una vida fácil. Sin embargo, mis conflictos probablemente no son los que esperarías. A pesar de no haberme criado en un hogar acogedor, y haber tenido problemas económicos en el pasado, en realidad soy muy privilegiada por el hecho de que nunca más voy a tener que trabajar. Conseguí llegar al filón que supone el beneficio de una discapacidad permanente y tengo una casa hermosa en una zona con un alquiler razonable.