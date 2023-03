«Soy tonta, estúpida, tonta y tonta»: la desgarradora carta de una niña de 9 años cuya familia denuncia acoso escolar

Publicado hace 2 horas por felpeyu2 a lavozdeasturias.es

«Soy tonta, estúpida, tonta y tonta. Estúpida. En el colegio me decían que era gorda, me decían tonta, estúpida, boba. A veces me pegaban o me rompían cosas. Me llamaban gilipollas y me amenazaban». Es el relato que escribió para sí misma una niña de 9 años que cursa 4º de Primaria de un colegio público de Oviedo en el que, según confirma la Consejería de Educación, ya se ha activado el protocolo de actuación ante situaciones de posible acoso escolar tras la denuncia presentada por la familia. La madre explica que hace un año ya había advertido