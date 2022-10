Publicado hace 1 hora por Ferran a threadreaderapp.com

He publicado más 10 juegos, contratado a más 20 personas y hoy con 34 años he comprado yo sola mi primera casa. Algunos querrán haceros creer que esto es gracias a la cultura del esfuerzo pero lo cierto es que tuve la fortuna de crecer en un paìs que me permitió tener acceso a sanidad y educación pública y no habría construído todo lo que tengo sin ninguna de esas dos cosas.