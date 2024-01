Publicado hace 53 minutos por filemon314 a elcorreogallego.es

El mejillón que se cría en bateas, según el responsable de Amegrove, "no crece y no se fija", registrándose además un alto índice de mortandad nunca antes visto en Galicia, lo que le ha llevado a asegurar que no saben "qué está pasando en el mar".El sector ha reclamado a la Xunta de Galicia que haga un "esfuerzo" en materia de investigación para analizar los factores que están condicionando su actividad.