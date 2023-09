Para sorpresa de nadie, las ventas de coches a hidrógeno no paran de caer

Publicado hace 1 hora por salteado3 a forococheselectricos.com

El transporte ligero a hidrógeno es una enorme pérdida de tiempo y recursos. Una forma de perpetuar un modelo energético centralizado donde los clientes no se benefician apenas de las ventajas de la movilidad eléctrica. A pesar de ello, algunas marcas insisten en el error, y eso que las ventas de este tipo de vehículos no solo no crece, sino que se está contrayendo. Mientras tanto las ventas de coches eléctricos a batería continúan disparadas.