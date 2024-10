Publicado hace 26 minutos por tremebundo a euribor.com.es

La Economía del Goteo o del derrame (Trickle-down Economics), consiste en bajar los impuestos sobre las empresas y personas de altos ingresos para que se estimule la inversión en un periodo de corto plazo y así poder beneficiar a la sociedad en el largo plazo. Y parece que es algo que no ha funcionado muy bien. Según los investigadores David Hope y Julian Limberg, de la London School of Economics, en 50 años de recortes fiscales para los ricos realizados en 18 países desarrollados no han generado los beneficios prometidos.