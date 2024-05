Publicado hace 1 hora por Plumboom a telecinco.es

Con 1.800 € de nómina, 14 pagas y plaza en propiedad como enfermera, Sonia no puede pagar el alquiler: "El vivir así, la isla me echa". Obligada a abandonar Ibiza, donde nació, Sonia ya tiene las maletas para emigrar a Ciudad Real: "Mi madre vive aquí. Mis amigas viven aquí. ¿Y qué hago? El no querer irte y tener que irte...", lamenta con lágrimas en los ojos. Paloma, que también es enfermera de urgencias, ha hecho 5 mudanzas en dos años. La próxima y definitiva, fuera de la isla: "Estoy aprendiendo el B1 de holandés y me voy a Holanda a vivir"