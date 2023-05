"Solo quiero lo que me corresponde": la Junta de Andalucía tarda 12 años en tramitar una ayuda a la dependencia y ahora da 10 días para cobrarla

Publicado hace 1 hora por ContinuumST a cadenaser.com

María Rodríguez pidió una ayuda por cuidar de su madre en 2009. Entonces había perdido movilidad y apenas podía valerse por sí misma. Pero no se la concedieron hasta 2017. Ocho años. No le pagaron la primera cantidad hasta 2022. Casi cinco años. Y ahora, cuando su madre ya ha fallecido y la Junta de Andalucía aún le debe más de 9.000 euros, la Junta le da diez días para presentar una documentación que ella, en realidad, no puede conseguir en tan corto plazo de tiempo. Si no los entrega esos papeles antes del 4 de mayo, perderá el dinero.