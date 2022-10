Solo el Papa puede salvarlo: el único pueblo español que la Iglesia desprecia es un nido de brujas

Publicado hace 44 minutos por Andaui a epe.es

Excomulgada y maldita, Trasmoz es una pequeña localidad aragonesa que ha hecho de sus cruces, ataúdes y aquelarres una seña de identidad: desde el siglo XIII, las curanderas han campado a sus anchas sin miedo a arder en la hoguera En 1255, un enfado del Monasterio de Veruela terminó con su expulsión del Catolicismo. No fue el único desdén: desde 1511, también padece una maldición que aún no han revocado Bastaría con un escrito a Francisco para anular ambas condiciones, pero no están por la labor hacerlo.