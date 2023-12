Publicado hace 44 minutos por nereira a diario16plus.com

Israel no frena su crueldad, lo que demuestra que lo que se está aplicando en Gaza no es una operación militar al uso, sino que es una acción de exterminio. Cuando los gazatíes acuden a los escombros para intentar recuperar los cuerpos que allí se encuentran sepultados, aparecen los bulldozers israelíes y los soldados disparan para que la gente no pueda siquiera enterrar a los muertos.