La sociedad no está polarizada [ENG]

Publicado hace 1 hora por ecologista_sandia a youtube.com

Reiteremos, la sociedad no está polarizada. Más bien, los partidos de derechas de nuestros países están simplemente transicionando hacia el nazismo, y muchos de ellos ya casi lo han conseguido. Pongamos como ejemplo este cartel de campaña de uno de los partidos de extrema derecha checos: "La falta de personal sanitario no se resolverá con 'cirujanos' importados. ¡Detengamos el pacto migratorio de la UE!" Esto es pura mierda nazi. Es más, el primer ministro checo (derecha conservadora) declaró que, en su opinión, el cartel no es racista.